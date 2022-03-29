Небольшой дождь опустится на Петербург 4 апреля

Также ожидается понижение температуры воздуха.

Под конец рабочей недели в Северной столице будет стоять облачная с прояснениями погода. Ночью на город не опустится существенных осадков, а днем прогнозируются небольшие осадки преимущественно в виде дождя, – сообщают в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров предстоящей ночью покажут от +2 до +4 градусов, днем – до +4...+6 градусов.

Ветер ночью западный, северо-западный, днем северо-западный, северный умеренный, утром и днем местами порывы до сильного. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем существенно не изменится

Напомним, что в Ленинградской области завтра ночью ожидается без существенных осадков, днем в большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный дождь, во второй половине дня – с мокрым снегом. Ветер ночью западный, северо-западный, днем северо-западный, северный 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток +2...+7 градусов, ночью местами до 0 градусов. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем существенно не изменится.

Фото: Piter.TV