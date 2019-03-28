В Ленобласти 4 апреля похолодает и пройдут осадки

Утром и днем местами порывы ветра 15-20 м/с.

Согласно ежедневному прогнозу, в Ленинградской области перед выходными ожидается облачная с прояснениями погода. Такой прогноз дали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 4 апреля ожидается без существенных осадков, днем в большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный дождь, во второй половине дня – с мокрым снегом. Ветер ночью западный, северо-западный, днем северо-западный, северный 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток +2...+7 градусов, ночью местами до 0 градусов. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем существенно не изменится.

Инфографика: МЧС по Ленобласти

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на ближайшие дни. Порывы ветра 4 апреля достигнут до 15-18 м/с. Значительно похолодает, и это продолжится до дня субботы, 5 апреля. Завтра столбики термометров покажут не выше +5…+7 градусов, а в выходные – до +1…+3 градусов.

Фото: unsplash (DFY® 디에프와이)