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В Петербурге 4 апреля порывы ветра достигнут 15-18 м/с
Сегодня, 9:36
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В Петербурге 4 апреля порывы ветра достигнут 15-18 м/с

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Завтра столбики термометров покажут не выше +5…+7 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на ближайшие дни. Так, 3 апреля будет солнечно, температура воздуха составит +11…+13 градусов. Во второй половине дня начнет усиливаться западный ветер. 

Завтра совершенно другая погода, так как тот циклон, который сейчас хорошо виден над Норвежским побережьем, будет стремиться к нам на Северо-Запад, хотя центр его будет смещаться почти через Белое море. Но для нас это только хуже, так как именно в тылу этого циклона и начнется первая волна похолодания. 

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга 

Порывы ветра 4 апреля достигнут до 15-18 м/с. Значительно похолодает, и это продолжится до дня субботы, 5 апреля. Завтра столбики термометров покажут не выше +5…+7 градусов, а в выходные – до +1…+3 градусов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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