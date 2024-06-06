В Петербурге 4 апреля порывы ветра достигнут 15-18 м/с

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на ближайшие дни. Так, 3 апреля будет солнечно, температура воздуха составит +11…+13 градусов. Во второй половине дня начнет усиливаться западный ветер.

Завтра совершенно другая погода, так как тот циклон, который сейчас хорошо виден над Норвежским побережьем, будет стремиться к нам на Северо-Запад, хотя центр его будет смещаться почти через Белое море. Но для нас это только хуже, так как именно в тылу этого циклона и начнется первая волна похолодания.

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга