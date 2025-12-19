В субботу в Петербурге пройдет небольшой снег

В городе столбики термометра покажут -5…-7 градусов, в Ленобласти -4…-9 градусов.

Петербург в субботу, 3 января, окажется на восточной периферии циклона, который медленно кружит над акваторией Балтийского моря. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус.

Сохранится облачная погода, пройдет небольшой снег. Кроме того, продолжится повышение температурных показателей, но до климатической нормы они не дотянутся. В городе столбики термометра покажут -5…-7 градусов, в Ленобласти -4…-9 градусов. Ветер восточный 2-7 м/с, атмосферное давление составит 745 миллиметров рт. ст., что существенно ниже нормы.

А 4 января также ожидается снег, ночью -6…-8 градусов, днем -4…-6 градусов.

Фото: Piter.TV