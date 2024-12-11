31 января в Петербурге ожидается небольшой дождь

Температура воздуха в течение дня – +3... +5 градусов.

К концу рабочей недели в Северной столице ожидается облачная погода, которая принесет с собой небольшой повременной дождь. Столбики термометров покажут от +3 до +5 градусов, – сообщают в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ветер юго-западный, западный умеренный. Атмосферное давление будет слабо повышаться на протяжении всей пятницы.

Напомним, что в Ленинградской области завтра в большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток -1...+4 градуса. Ночью на дорогах местами гололедица.

Фото: Piter.TV