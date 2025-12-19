Небольшой снег и морозы ожидаются в Петербурге 31 января

Атмосферное давление повысится, подует слабый ветер с северо-востока.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" поделились прогнозом погоды на последний день января. Завтра будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой снег. Температура воздуха днем составит -12 градусов, ночью до -17 градусов. На территории Ленобласти прогнозируют и вовсе -23 градуса.

На дорогах возможна гололедица. Ослабевать морозы начнут только на следующей неделе.

Ранее на Piter.TV: в ближайшие пять дней в Петербурге среднесуточная температура будет до -18 градусов. Холоднее всего на востоке региона.

Фото: Piter.TV