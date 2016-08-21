В Петербурге 30 ноября обещают до +5 градусов

Небольшой дождь вновь накроет Северную столицу.

Предстощая суббота, 30 ноября, в Санкт-Петербурге вновь выдастся облачной с незначительными прояснениями. Ночью существенных осадков на город не опустится, а вот во второй половине дня снова будет моросить, – следует из информации синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем Северную столицу будет обдувать умеренный юго-западный ветер. При этом атмосферное давление в течение суток будет постепенно повышаться. Температура воздуха ночью составит от +1 до +3 градусов, а во второй половине обещают не ниже +3... +5.

В Ленинградской области тем временем в большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью составит -2...+3 градуса, днем – 0...+5 градусов.

Фото: Piter.TV (создано при помощи Midjourney)