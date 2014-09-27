В Ленобласти 30 ноября ожидается облачная погода

Днем в большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

В Ленинградской области в последний осенний день этого года ожидается облачная погода. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 30 ноября местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Днем в большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с, во второй половине дня в прибрежных районах местами порывы 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем 0...+5 градусов. На дорогах местами гололедица.

В Петербург идут дожди и сильный ветер.

Фото: unsplash; МЧС