В Петербург идут дожди и сильный ветер

Со следующей недели синоптики прогнозируют возвращение зимних условий с осадками и похолоданием.

На текущей неделе в Санкт-Петербурге установилась теплая и спокойная погода, однако в выходные природа напомнит о смене сезонов. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что 30 ноября в город придет циклон, сопровождаемый дождями и сильным ветром.

Днем температура воздуха в Санкт-Петербурге составит +3…+5 градусов, осадки пройдут в виде дождя. На востоке Ленинградской области ожидается мокрый снег. Ветер юго-западного направления усилится до 8-13 м/с, а на Финском заливе его порывы достигнут 15-20 м/с, что вызовет нагон воды. В ночь на 1 декабря уровень воды в устье Невы может подняться до 1,5 метров, но уже к утру начнется спад.

В воскресенье, 1 декабря, температура в городе повысится до +5…+7 градусов, но со следующей недели синоптики прогнозируют возвращение зимних условий с осадками и похолоданием.

Фото: Piter.tv