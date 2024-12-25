2 января в Петербурге похолодает

Сегодня в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода, во второй половине дня возможны прояснения. Местами пройдет небольшой снег, а на автодорогах и тротуарах будет гололедица, – сообщает специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.
Сегодня Северная столица будет ощущать влияние тыловой части циклонического вихря, уходящего своим центром на северо-восток Вологодчины.
Михаил Леус, синоптик
Столбики термометров в городе опустятся до -3... -5 градусов, в Ленинградской области температура воздуха составит от -2 до -7 градусов.
Ветер северо-западный, скорость – 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм рт ст. По информации ФГБУ "Северо-западное УГМС", в течение дня давление будет постепенно повышаться.
Ранее мы рассказывали, что в период с 28 декабря в полицию в Петербурге и Ленобласти после корпоративов и во время новогодних рабочих праздников обращались как минимум 20 раз.
Фото: Unsplash
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