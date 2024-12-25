2 января в Петербурге похолодает

Температура воздуха опустится до -5 градусов.

Сегодня в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода, во второй половине дня возможны прояснения. Местами пройдет небольшой снег, а на автодорогах и тротуарах будет гололедица, – сообщает специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Сегодня Северная столица будет ощущать влияние тыловой части циклонического вихря, уходящего своим центром на северо-восток Вологодчины. Михаил Леус, синоптик

Столбики термометров в городе опустятся до -3... -5 градусов, в Ленинградской области температура воздуха составит от -2 до -7 градусов.

Ветер северо-западный, скорость – 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм рт ст. По информации ФГБУ "Северо-западное УГМС", в течение дня давление будет постепенно повышаться.

Ранее мы рассказывали, что в период с 28 декабря в полицию в Петербурге и Ленобласти после корпоративов и во время новогодних рабочих праздников обращались как минимум 20 раз.

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