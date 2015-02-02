  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
После корпоративов в Петербурге и Ленобласти в полицию обращались как минимум 20 раз
Сегодня, 15:38
202
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

После корпоративов в Петербурге и Ленобласти в полицию обращались как минимум 20 раз

0 0

Предварительно, семерых искали, еще у семи человек зафиксировали травмы различной степени тяжести.

В период с 28 декабря в полицию в Петербурге и Ленобласти после корпоративов и во время новогодних рабочих праздников обращались как минимум 20 раз. Об этом сообщили в tg-канале "Mash на Мойке". 

Предварительно, семерых искали, еще у семи человек зафиксировали травмы различной степени тяжести. Кроме того, у одного петербуржца украли мобильный телефон, кто-то, наоборот, обнаружил наутро у себя чужие вещи. 

Ранее мы рассказывали о том, что во время новогоднего корпоратива неприятности случались у каждого пятого петербуржца. 

Фото: pxhere 

Теги: корпоратив, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии