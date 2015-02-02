После корпоративов в Петербурге и Ленобласти в полицию обращались как минимум 20 раз

Предварительно, семерых искали, еще у семи человек зафиксировали травмы различной степени тяжести.

В период с 28 декабря в полицию в Петербурге и Ленобласти после корпоративов и во время новогодних рабочих праздников обращались как минимум 20 раз. Об этом сообщили в tg-канале "Mash на Мойке".

Предварительно, семерых искали, еще у семи человек зафиксировали травмы различной степени тяжести. Кроме того, у одного петербуржца украли мобильный телефон, кто-то, наоборот, обнаружил наутро у себя чужие вещи.

Ранее мы рассказывали о том, что во время новогоднего корпоратива неприятности случались у каждого пятого петербуржца.

Фото: pxhere