После корпоративов в Петербурге и Ленобласти в полицию обращались как минимум 20 раз

В период с 28 декабря в полицию в Петербурге и Ленобласти после корпоративов и во время новогодних рабочих праздников обращались как минимум 20 раз. Об этом сообщили в tg-канале "Mash на Мойке".
Предварительно, семерых искали, еще у семи человек зафиксировали травмы различной степени тяжести. Кроме того, у одного петербуржца украли мобильный телефон, кто-то, наоборот, обнаружил наутро у себя чужие вещи.
Ранее мы рассказывали о том, что во время новогоднего корпоратива неприятности случались у каждого пятого петербуржца.
Фото: pxhere
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