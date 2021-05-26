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Воздух в Петербурге 29 сентября прогреется до +12 градусов
Сегодня, 9:03
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Воздух в Петербурге 29 сентября прогреется до +12 градусов

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Город сегодня останется под влиянием тыловой части циклона: в регион продолжат поступать все более холодные воздушные массы.

В Петербурге 29 сентября будет холодно, рассказал синоптик Михаил Леус. 

Город сегодня останется под влиянием тыловой части циклона: в регион продолжат поступать все более холодные воздушные массы. В такой ситуации, на фоне кратковременных дождей, дневная температура воздуха может стать самой низкой с начала сентября. 

Столбики термометров в Северной столице покажут +10…+12 градусов, в Ленобласти +9…+14 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 764 миллиметра рт. ст., что выше нормы.

В понедельник, 30 сентября, без существенных осадков и +11…+13 градусов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: михаил леус, погода в сентябре
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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