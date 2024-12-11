28 января в Петербурге ожидается небольшой дождь

Температура воздуха – +2... +4 градуса.

ФГБУ "Северо-Западное УГМС" информирует петербуржцев, что в предстоящий вторник в Северной столице будет стоять облачная погода. Ночью существенных осадков не предвидится, а вот днем в городе стоит ожидать небольшой, местами умеренный дождь.

Столбики термометров при этом в первой половине дня опустятся до +1... -1 градуса, во второй – смогут подняться до +2... +4 градусов.

Ветер южный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. На дорогах возможно возникновение гололедицы. Атмосферное давление в ночное время суток будет повышаться, в дневное – пойдет на повышение.

Напомним, что в Ленинградской области завтра ночью местами пройдут небольшие, днем местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью местами туман. Ветер южный, юго-восточный ночью 2-5 м/с, днем 4-9 м/с.

Фото: Piter.TV