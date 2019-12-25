В четверг в Петербурге сохранится осенняя прохлада

В четверг, 26 августа, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и днем пройдут кратковременные дожди. В этот день будет также по-осеннему прохладно. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Предстоящей ночью температура воздуха составит +9…+11 градусов. Днем воздух прогреется до +15…+17 градусов. Ветер подует с юго-востока, востока умеренный. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем слабо повышаться.
Ранее мы писали, что в Ленобласти 26 августа воздух прогреется до +19 градусов.
Фото: pexels.com
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