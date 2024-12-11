25 января в Петербурге обещают до +3 градусов

Днем ожидается небольшой мокрый снег.

Выходные на этой неделе начнутся в Северной столицы с облачной погоды, которая принесет с собой небольшой мокрый снег. Он опустится на город днем. Ночью существенных осадков не предвидится, – следует из прогноза синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров в первой половине дня могут опуститься до -1... +1 градуса. Во второй петербуржцев ждет повышение температуры воздуха до +1... +3 градусов.

Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами порывы до сильного. На дорогах предвидится возникновение гололедицы. Атмосферное давление в течение суток будет постепенно понижаться.

Напомним, что в Ленинградской области тем временем на завтра прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки. Ветер юго-западный, южный ночью 4-9 м/с, утром и днем 7-12 м/с, местами порывы 15 м/с.

Фото: Piter.TV