Во вторник в Петербурге будет снежно и до +2 градусов

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказали о погоде в Северной столице 25 ноября. Завтра ожидается небольшое потепление: температура воздуха составит до +2 градусов. Ночью же похолодает до -2 градусов.

Небо затянут тучи, местами пройдет мокрый снег с дождем. Подует юго-западный ветер, влажность сохранится на высоком уровне (93%).

Фото: Piter.TV