Во вторник в Петербурге будет снежно и до +2 градусов
Сегодня, 15:48
Подует юго-западный ветер, влажность сохранится на высоком уровне (93%).

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказали о погоде в Северной столице 25 ноября. Завтра ожидается небольшое потепление: температура воздуха составит до +2 градусов. Ночью же похолодает до -2 градусов. 

Небо затянут тучи, местами пройдет мокрый снег с дождем. Подует юго-западный ветер, влажность сохранится на высоком уровне (93%). 

Ранее на Piter.TV: парковки Петербурга убирают в усиленном режиме. По информации городского комтранса, основной объем работ выполняют в ночные часы. В Северной столице 33 стоянки общей площадью около 200 тыс. "квадратов". 

Фото: Piter.TV

