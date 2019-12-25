В Петербурге 25 февраля будет до +3 градусов

Существенных осадкой не предвидится.

В предстоящий вторник в Северной столице ожидается переменная облачность без каких-либо существенных осадков, – следует из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров в первой половине дня опустится до -3... -5 градусов, во второй – температура воздуха будет колебаться от +1 до +3 градусов.

Ветер южный, юго-западный умеренный. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

Напомним, что в Ленинградской области завтра ожидается без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, местами -9...-14, днем +3...-2 градуса. На дорогах местами гололедица.

Фото: Piter.TV