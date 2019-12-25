24 декабря в Петербурге ожидается мокрый снег

Столбики термометров покажут -1... +1 градус.

В предстоящий вторник, 24 декабря, в Северной столице ожидается облачная погода, которая принесет с собой осадки в виде небольшого снега и местами умеренного мокрого снега. Об этом стало известно из прогноза синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в районе нуля градусов, несильный ветер придет с южных направлений. В связи с этим на дорогах возможно возникновение гололедицы. Атмосферное давление на протяжении суток будет постепенно повышаться.

Напомним, что в Ленинградской области 24 декабря температура воздуха в течение суток составит от +1... до -4 градусов, ночью – местами до -7 градусов.

Фото: Piter.TV