В Петербурге 24 апреля ожидается до +9 градусов

Ночью на город опустится небольшой дождь.

В четверг, 24 апреля, в Северной столице будет стоять облачная с прояснениями погода, которая принесет с собой небольшой дождь в ночное время суток. Днем ожидается без существенных осадков, – передают синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров предстоящей ночью покажут +3...+5 градусов, во второй половине дня температура воздуха поднимется до +7...+9 градусов.

Ветер ночью северо-западный, северный, днем северный, северо-восточный умеренный. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо повышаться.

Напомним, что в Ленинградской области завтра ночью в большинстве районов, а также в первой половине дня местами пройдёт небольшой дождь. Ветер ночью северо-западный, северный, днем северный, северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, местами на севере до -3 градусов, днем +5...+10 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо повышаться.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")