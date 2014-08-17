В Петербурге 23 сентября продолжится похолодание

Ожидается облачная с прояснениями погода, дневная температура будет на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

В Петербурге во вторник, 23 сентября, пройдут кратковременные дожди и продолжится похолодание. Город останется под влиянием тыловой части циклона, центр которого переместится в южную часть акватории Баренцева моря. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус.

Ожидается облачная с прояснениями погода, дневная температура будет на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Столбики термометров покажут +11…+13 градусов, в Ленобласти +9…+14 градусов. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 760 миллиметров рт. ст., что около нормы.

А 24 сентября местами осадки, +9…+11 градусов.

Фото: Piter.TV