Небольшой дождь опустится на Петербург днем 23 апреля

Температура воздуха поднимется до +11-ти градусов.

В среду 23 апреля в Северной столице будет стоять облачная с прояснениями погода, которая принесет с собой осадки в виде дождя в ночное время и небольшого дождя во второй половине дня, – следует из прогноза синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров предстоящей ночью покажут +6...+8 градусов, днем ожидается повышение температуры воздуха до +9...+11 градусов.

Ветер ночью переменный слабый, днем западный, северо-западный умеренный. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем существенно не изменится.

Напомним, что в Ленинградской области завтра ожидается дождь, местами сильный. Днем в большинстве районов также пройдёт небольшой, местами умеренный дождь. Ветер ночью переменный 2-5 м/с, днем западный, северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +9...+14 градусов. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем существенно не изменится.

Фото: Piter.TV