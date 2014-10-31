В Ленобласти 23 апреля пройдут дожди

Днем +9...+14 градусов.

В Ленинградской области в середине рабочей недели ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 23 апреля ожидается дождь, местами сильный. Днем в большинстве районов также пройдёт небольшой, местами умеренный дождь. Ветер ночью переменный 2-5 м/с, днем западный, северо-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +9...+14 градусов. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем существенно не изменится.

Инфографика: МЧС Ленинградской области

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на текущую неделю. Ночью 24 апреля с северными ветрами к городу начнет заходить такой холодный воздух, что сложатся все условия для выпадения осадков в виде мокрого снега и снега. Сами осадки придут днем 25 апреля и сохранятся до 27 апреля.

Фото: unsplash (Pauline Iakovleva)