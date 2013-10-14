В Петербурге 22 сентября будет прохладно, но без дождей

Температура воздуха в городе +11…+13 градусов, в Ленобласти +10…+15 градусов.

Погоду в Петербурге 22 сентября сформирует гребень антициклона. Утром ожидается малооблачная погода, но ближе к вечеру небо постепенно затянут плотные облака, при этом дождей не будет, рассказал синоптик Михаил Леус.

Температура воздуха в городе +11…+13 градусов, в Ленобласти +10…+15 градусов. Такие значения на 2-3 градуса ниже сегодняшней дневной нормы.

Подует северо-западный ветер со скоростью 2-7 м/с, атмосферное давление составит 766 миллиметров рт. ст., что выше нормы.

В понедельник, 23 сентября, без осадков и +14…+16 градусов.

Фото: Piter.TV