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Температура воздуха в Петербурге 22 февраля достигнет нуля градусов
Вчера, 23:55
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Температура воздуха в Петербурге 22 февраля достигнет нуля градусов

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Ночью ожидается небольшой минус – от -3 до -5 градусов.

К началу выходных на этой неделе в Северной столице будет облачно с прояснениями. Ночью обещают небольшой снег на местах. Днем же существенных осадков не ожидается, – следует из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров в первой половине дня покажут от -3 до -5 градусов, во второй – поднимутся до -2... 0 градусов.  Ветер юго-западный, южный умеренный.

На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

Напомним, что в Ленинградской области завтра пройдёт небольшой снег. Ветер юго-западный, южный 6-11 м/с, ночью на северо-западе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, на юге местами до -10, днем 0...-5 градусов. На дорогах местами гололедица.

Фото: Piter.TV

Теги: погода в петербурге, погода в феврале
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Погода,

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