В Ленобласти 22 февраля пройдет небольшой снег

В Ленинградской области в субботу будет облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Местами, преимущественно на севере Ленобласти, 22 февраля пройдёт небольшой снег. Ветер юго-западный, южный 6-11 м/с, ночью на северо-западе порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, на юге местами до -10, днем 0...-5 градусов. На дорогах местами гололедица.
Вторая декада февраля в Петербурге оказалась одной из самых холодных за последние годы.
Фото: Piter.tv; МЧС
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