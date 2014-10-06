В Ленобласти 22 февраля пройдет небольшой снег

Днем 0...-5 градусов.

В Ленинградской области в субботу будет облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами, преимущественно на севере Ленобласти, 22 февраля пройдёт небольшой снег. Ветер юго-западный, южный 6-11 м/с, ночью на северо-западе порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, на юге местами до -10, днем 0...-5 градусов. На дорогах местами гололедица.

Вторая декада февраля в Петербурге оказалась одной из самых холодных за последние годы.

Фото: Piter.tv; МЧС