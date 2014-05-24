Мокрый снег опустится на Петербург в ночь на 21 марта

Утром на местах будет гололедно.

К концу рабочей недели в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, которая принесет осадки в виде небольшого и мокрого снега в ночное время суток. Днем существенных осадков не ожидается, – прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха в первой половине дня составит 0...+2 градуса, во второй – поднимется до отметки +3...+5 градусов. Ветер ночью переменный, днем северных направлений слабый. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Напомним, что в Ленинградской области завтра ночью в большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, днем местами небольшой мокрый снег. Ветер ночью переменный слабый, днем северных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...-4 градуса, днем +1...+6 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Фото: Piter.TV