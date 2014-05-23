В Петербурге 20 марта ожидается ощутимое потепление

Температура воздуха поднимется до +7 градусов.

В предстоящий четверг в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, которая не принесет с собой каких-либо существенных осадков. Об этом сообщают в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров в первой половине дня будут колебаться в районе отметки 0...-2 градуса. Во второй половине – температура воздуха поднимется до +5...+7 градусов.

Ветер западный умеренный. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Напомним, что в Ленинградской области завтра местами пройдёт небольшой мокрый снег. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, местами до -9, днем +3...+8 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Фото: Piter.TV