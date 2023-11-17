В Петербурге 20 декабря ожидается мокрый снег

Температура воздуха поднимется до +2... +4 градусов.

Под конец рабочей недели в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода, которая принесет дождь ночью и временами небольшой дождь днем. К вечеру на город опустятся осадки в виде мокрого снега, – следует из прогноза синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью температура воздуха будет колебаться в районе нуля градусов, а во второй половине дня столбики термометров поднимутся до +2... +4 градусов.

Ветер южный, юго-западный, умеренный. На дорогах ожидается сложная обстановка. Атмосферное давление в ночное время суток будет понижаться и после этого сильно не поменяется.

Тем временем в Ленинградской области завтра ночью температура воздуха на западе составит -2...+3 градуса, на востоке -3...-8 градусов, местами до -12.

Фото: Piter.TV