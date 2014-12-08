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В Ленобласти 20 декабря ожидается +5 градусов
Сегодня, 15:25
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 20 декабря ожидается +5 градусов

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В отдельных районах возможно налипание мокрого снега, гололед.

В Ленинградской области перед выходными ожидается облачная погода. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В пятницу, 20 ноября, ожидаются осадки, днем на западе небольшие: ночью на западе в виде дождя, на востоке снега, мокрого снега, переходящего в дождь, днем в виде дождя местами с мокрым снегом. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега, гололед. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, на побережье Финского залива местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью на западе -2...+3 градуса, на востоке -3...-8 градусов, местами до -12, днем 0...+5 гр. На дорогах сложная обстановка. 

Фото: unsplash; МЧС

Теги: декабрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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