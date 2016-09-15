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19 декабря в Петербурге ожидается резкое потепление
Сегодня, 21:20
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19 декабря в Петербурге ожидается резкое потепление

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Температура воздуха поднимется до +2 градусов.

В предстоящий четверг, 19 декабря, в Северной столице будет облачная, ночью с прояснениями погода. Она принесет с собой снег, который днем перейдет в ледяной дождь. На дорогах возможно образование гололедицы, – гласит прогноз от ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров в первой половине ночи покажут от -13 до -15 градусов, местами температура воздуха опустится до -19. К полудню температура приблизится к нулю, а днем поднимется до +2 градусов. В связи с этим на улицах города ожидается сложная обстановка.

Ветер юго-восточный, южный умеренный. Атмосферное давление будет интенсивно понижаться в течение суток.

Ранее мы рассказывали, что в связи с надвигающимся потеплением предприятия Комблага Петербурга готовятся к неблагоприятным погодным условиям.

Фото: Piter.TV

Теги: погода в декабре, погода в петербурге
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Погода,

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