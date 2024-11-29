В Петербурге 18 марта облака и туманы сдержат прогрев
Сегодня, 8:12
Температура воздуха в городе +6…+8 градусов, в Ленинградской области +6…+11 градусов.

Петербург в среду, 18 марта, ощутит влияние периферии антициклона. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем tg-канале. 

В регионе будут дуть ветры западных румбов, которые принесут к берегам Невы массы холодного воздуха из Финского залива. Ожидается облачная, во второй половине дня с прояснениями, погода, вероятность осадков невелика. 

Температура воздуха в городе +6…+8 градусов, в Ленинградской области +6…+11 градусов. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 771 миллиметр рт. ст., что выше нормы. А в четверг пройдут кратковременные дожди, ночью 0…+2 градуса, днем +5…+7 градусов. 

Ранее на Piter.TV: в ближайшие дни в Петербурге и Ленобласти немного похолодает. Столбик термометра покажет в районе +6…+8 градусов. 

