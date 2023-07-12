В Петербурге 17 сентября ожидается последняя вспышка летнего тепла

Температура воздуха в городе +24…+26 градусов, в Ленобласти +21…+26 градусов.

Синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом 17 сентября сформирует гребень антициклона. Вытянувшись с востока, он сохранит погоду сухой и уменьшит количество облаков. Это позволит солнечным лучам активно прогревать воздушные массы, сообщил синоптик Михаил Леус.

Температура воздуха в городе +24…+26 градусов, в Ленобласти +21…+26 градусов. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 771 миллиметр рт. ст., что выше нормы.

Сегодня в Северной столице возможно обновление шестого в сентябре суточного рекорда максимальной температуры воздуха. Пока для 17 сентября он составляет +23,3 градуса и установлен в 2001 году.

В среду, 18 сентября, без осадков и +20…+22 градуса.

Фото: Piter.TV