В Петербурге 17 марта будет ветрено и дождливо

Температура воздуха в городе утром +4…+6 градусов, после 15:00 она опустится ниже 0 градусов, формируя гололедицу.

Сегодня, 17 марта, на погоду в Петербурге повлияет циклон, названный немецкими метеорологами "Габриель". Город пересечет связанный с ним холодный атмосферный фронт. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем tg-канале.

В воскресенье ожидаются облачность, пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня переходящие в мокрый снег, а после – в снег. Температура воздуха в Петербурге утром +4…+6 градусов, после 15:00 она опустится ниже 0 градусов, формируя гололедицу.

Добавит погоде 17 марта дискомфорта порывистый северо-восточный ветер, скорость которого составит 6-11 м/с, а в порывах достигнет 12-17 м/с. Атмосферное давление вырастет и прибавит больше 10 мм, к вечеру будет 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Фото: Piter.TV