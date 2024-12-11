16 января в Петербурге ожидается дождь

Температура воздуха – +1... +3 градуса.

В предстоящий четверг, 16 января, в Северной столице предвидится облачная погода, которая принесет с собой небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя. Ночью на город опустится мокрый снег, – следует из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В первой половине дня столбики термометров покажут от -2 до -4 градусов. А в дневное время суток – поднимутся до +1... +3 градусов.

Ветер юго-западный, западных направлений умеренный. К утру на дорогах возможно возникновение гололедицы. Атмосферное давление же будет постепенно понижаться в течение суток.

Тем временем в Ленинградской области завтра также будет стоять облачная погода с температурным фоном днем в районе -1... +4 градусов. В большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

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Фото: Piter.TV