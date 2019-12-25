Антициклон подарит петербуржцам еще один теплый и сухой день

Атмосферное давление будет слабо расти и составит 769 миллиметров рт. ст., что выше нормы.

Северная столица в четверг, 15 октября, снова останется под влиянием гребня антициклона. Об этом рассказал в своем tg-канале синоптик Михаил Леус.

Ожидается преимущественно солнечная и сухая погода, показания термометров немного превысят 10-градусную отметку. Температура воздуха в городе +10…+12 градусов, в Ленинградской области +7…+12 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 769 миллиметров рт. ст., что выше нормы.

В пятницу также без осадков, ночью +4…+6 градусов, днем +11…+13 градусов.

По словам синоптика Александра Колесова, дожди в Петербурге закончатся до выходных. А температурные показатели в +12…+14 градусов сохранятся на ближайшие дни.

Фото: Piter.TV