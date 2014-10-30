До -14 градусов опустится температура в Петербурге 15 февраля

Днем ожидается небольшой снег.

С началом выходных в Северной столице будет все так же облачно. В течение субботы на город будет опускаться небольшой снег. Ветер обещают северных направлений, слабый, – ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В первой половине дня столбики термометров опустятся до отметок -9... -11 градусов. Местами возможно похолодание до -14 градусов. Днем прогнозируется понижение температуры воздуха до -6... -8 градусов.

На дорогах ожидается образование гололедица, а атмосферное давление существенных изменений в течение всего дня претерпевать не будет.

Напомним, что в Ленинградской области завтра в большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный снег. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -9...-14 градусов, местами -17...-20 градусов, днем -6...-11.

Фото: Piter.TV