Ночью 14 февраля температура воздуха в Петербурге опустится до -9

Временами небольшой снег.

В предстоящую пятницу в Северной столице ожидается облачная погода, которая принесет с собой повременной небольшой снег, – следует из прогноза синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров в первой половине дня могут опуститься до -7... -9 градусов. Во второй – ожидается понижение до -5... -7 градусов.

Ветер северный умеренный. На дорогах возможно образование гололедицы, а атмосферное давление существенных изменений претерпевать не будет.

Напомним, что в Ленинградской области завтра в большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный снег. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-11 градусов, местами до -16, днем -5...-10 градусов.

Фото: Piter.TV