На дорогах Петербурга 14 декабря ожидается сложная обстановка

В Северной столице ожидается самый сильный с начала зимы снегопад.

В предстоящую субботу, 14 декабря, в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода, которая принесет с собой сильнейшие с начала зимнего сезона осадки. Утром и днем на город выпадет снег, местами сильный. Во второй половине дня в некоторых районах возможно выпадение и отложение мокрого снега, – гласит прогноз синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ветер обещают юго-восточный, ночью восточный слабый и умеренный в дневное время суток. Сильных порывов не ожидается. При этом столбики термометров в первой половине дня будут показывать от -4 до -6 градусов, а днем – от 0 до 2. Атмосферное давление в течение всей субботы будет понижаться.

На дорогах ввиду снегопада ожидается сложная обстановка. Высота снега может достичь 7-10 см, а местами даже 15 см. В связи с этим предприятия Комитета по благоустройству Петербурга перешли в режим повышенной готовности.

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