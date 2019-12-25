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В Петербурге вечером 13 октября пройдут дожди
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В Петербурге вечером 13 октября пройдут дожди

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Температура воздуха +8…+10 градусов, в Ленобласти +6…+11 градусов.

В Петербурге вечером 13 октября пройдут дожди, рассказал синоптик Михаил Леус.

Воскресенье в городе началось довольно солнечной, сухой и холодной погодой. В течение дня в формирование синоптической ситуации будет вмешиваться приближающийся с запада циклон. Небо постепенно затянут плотные облака. 

Температура воздуха +8…+10 градусов, в Ленобласти +6…+11 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 758 миллиметров рт. ст., что немного ниже нормы. 

В понедельник, 14 октября, временами дожди и +8…+10 градусов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: октябрь, погода в петербурге
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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