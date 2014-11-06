13 декабря в Петербурге немного похолодает

Столбики термометров днем будут показывать -3... -5 градусов.

В предстоящую пятницу, 13 декабря, температура воздуха в Северной столице немного опустится. Ночью температура воздуха понизится до -7, а днем следует ожидать до -5 градусов. Прогнозом поделились синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Завтра будет переменная облачность, которая не принесет существенных осадков. Обещают северо-западный, западный умеренный ветер. На дорогах возможно возникновение гололедицы. При этом атмосферное давление ночью будет повышаться, а днем существенно не изменится.

Тем временем в Ленинградской области местами похолодает до -13 градусов. Днем будет от -3 до -8.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Stable Difusion)