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Небольшой снег опустится на Петербург 12 февраля
Сегодня, 20:40
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Небольшой снег опустится на Петербург 12 февраля

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Днем ожидается понижение температуры воздуха до -2 градусов.

В предстоящую среду в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, которая принесет с собой осадки в виде небольшого снега на местах. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров в первой половине дня покажут до -2... -4 градусов, во второй – до 0... -2 градусов. Ветер ночью юго-западный, западный слабый, днем западный, северо-западный умеренный.

На дорогах местами возможно образование гололедицы. Атмосферное давление будет интенсивно понижаться на протяжении всего дня.

Напомним, что в Ленинградской области завтра температура воздуха ночью составит от -3 до -8 градусов, днём – 0...-5 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление также будет интенсивно понижаться.

Фото: PxHere

Теги: погода в петербурге, погода в феврале
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Погода,

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