Небольшой снег опустится на Петербург в начале дня 10 апреля

На дорогах гололедица.

В четверг, 10 апреля, в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода. Она принесет с собой осадки в виде небольшого, местами умеренного снега ночью и виде небольшого снега на местах в начале дня, – передают в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров предстоящей ночью опустятся до -1...-3 градусов, а во второй половине дня поднимутся до 0...+2 градусов.

Ветер ночью северо-западный, северный, днем северо-западный умеренный. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем существенно не изменится.

Напомним, что в Ленинградской области ночью 10 апреля в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег. Днем местами, преимущественно на востоке региона, ожидается небольшой снег. Ветер ночью северо-западный, северный 8-13 м/с, днем северо-западный, западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, местами до -10, днем -2...+3 градуса. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем существенно не изменится.

Фото: Piter.TV