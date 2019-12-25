Ночью 10 апреля в Ленобласти похолодает до -7 градусов

Местами температура опустится до -10.

В Ленинградской области в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, следует из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 10 апреля в большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный снег. Днем местами, преимущественно на востоке региона, ожидается небольшой снег. Ветер ночью северо-западный, северный 8-13 м/с, днем северо-западный, западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, местами до -10, днем -2...+3 градуса. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем существенно не изменится.

Инфографика: МЧС Ленинградской области

Ранее синоптик Александр Колесов предупреждал петербуржцев о второй волне похолодания. С 9 на 10 апреля и с 10 на 11 апреля через регион пройдут два циклона со снегом и с похолоданием.

Фото: unsplash (Yana Petkova)