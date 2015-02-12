Ночью 5 декабря в Петербурге ожидается резкое похолодание

Столбики термометров опустятся до -9 градусов.

В предстоящий четверг, 5 декабря, в Северной столице ожидается значительное похолодание. Температура воздуха в первой половине дня местами составит от -4 до -9 градусов, а во второй – будет колебаться от -2 до -4, – следует из информации синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем ожидается переменная облачность, которая не принесет с собой каких-либо существенных осадков. Ветер в ночное время ожидается переменный, а после полудня будет юго-восточным и слабым. На дорогах возможно возникновение гололедицы. Атмосферное давление ночью будет постепенно повышаться, а днем существенных изменений претерпевать не будет.

Тем временем, как мы сообщали ранее, в Ленинградской области завтра ночью температура воздуха может опуститься до -15 градусов. Днем в регионе следует ожидать от -1 до -6 градусов.

Фото: Piter.TV