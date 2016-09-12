В Петербурге 29 ноября ожидается небольшой дождь

Температура воздуха днем составит от +3 до +5 градусов.

На Санкт-Петербург 29 ноября опустятся небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью Северную столицу на местах накроет негустым туманом. Об этом стало известно из сообщения ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров ночью покажут +1... +3 градусов. Во второй половине дня температура воздуха будет колебаться от +3 до +5 градусов. Сильного ветра не обещают, а атмосферное давление в течение суток будет постепенно повышаться.

Тем временем в Ленинградской области завтра ночью ожидается -2...+3 градуса, а днем 0...+5 градусов. На дорогах местами возникнет гололедица.

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