  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Небольшой морозец и гололедица: погода в Петербурге 27 января
Сегодня, 15:21
113
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Небольшой морозец и гололедица: погода в Петербурге 27 января

0 0

Ночью температура воздуха опустится до -5…-7 градусов.

В четверг, 27 января, в Петербурге ожидается облачная погода. Ночью, утром и днем пройдет небольшой снег. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по городу, ссылаясь на прогноз синоптиков ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Предстоящей ночью столбики термометров покажут -5…-7 градусов. Днем -1…-3 градусов. На дорогах возможно образование гололедицы. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее мы писали, что в Петербурге на Аллее Чернобыльцев появится фонтан.

Фото: pexels.com

Теги: погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии