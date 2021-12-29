Небольшой морозец и гололедица: погода в Петербурге 27 января

Ночью температура воздуха опустится до -5…-7 градусов.

В четверг, 27 января, в Петербурге ожидается облачная погода. Ночью, утром и днем пройдет небольшой снег. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по городу, ссылаясь на прогноз синоптиков ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Предстоящей ночью столбики термометров покажут -5…-7 градусов. Днем -1…-3 градусов. На дорогах возможно образование гололедицы. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее мы писали, что в Петербурге на Аллее Чернобыльцев появится фонтан.

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