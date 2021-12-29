В Петербурге на Аллее Чернобыльцев появится фонтан

Аллею открыли еще в 1999 году. Через два года поставили памятный знак из гранита и чугуна. А фонтан пришлось ждать более 20 лет.

Аллея Чернобыльцев в Приморском районе тянется на 1100 метров – от Долгоозерной до Шаврова. Всего на аллее 255 лип. Как рассказал "Петербургскому Дневнику" глава Приморского союза чернобыльцев Санкт-Петербурга Владимир Рагозин, аллея изначально планировалась как единый архитектурный комплекс: в начале – памятный знак ликвидаторам чернобыльской аварии, в конце – фонтан.

Это не придумали по ходу дела, так задумывал мой предшественник, занимавший пост главы Приморского союза чернобыльцев Геннадий Полежаев. Владимир Рагозин

Аллею открыли еще в 1999 году. Через два года поставили памятный знак из гранита и чугуна. А фонтан пришлось ждать более 20 лет: он считался объектом капстроительства, который запрещено возводить на зеленых насаждениях общего пользования. Прошлым летом депутаты исправили закон о зеленых насаждениях.

Как заверили "Петербургский дневник" в администрации Приморского района, проектирование фонтана начнется уже в 2022 году. Деньги на это заложены программой "Формирование комфортной городской среды". В 2023 году планируется начать строительство фонтана.

Фото: правительство Петербурга