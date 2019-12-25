Вечером 18 июля Петербург ждет холодный фронт

Но днем ожидается аномально жаркая погода. Воздух прогреется до +29...+31 градусов.

В воскресенье, 18 июля, в Северной столице будет знойная и облачная погода. Но вечером пройдут дожди и грозы. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Столбики термометров покажут +29...+31 градусов. В Ленобласти в это время потеплеет до +27...+32 градусов. Подует западный ветер со скоростью 4-9 м/с. При грозе возможны порывы. Атмосферное давление будет снижаться и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

С понедельника в Петербурге начнется похолодание. Температура опустится до +23...+25 градусов. В городе начнется сезон кратковременных дождей.

Фото: Pexels (cottonbro)