В среду в Петербурге прогреется до +10 градусов

В Ленобласти местами будет немного теплее.

На погоду в Петербурге в среду, 13 апреля, повлияет гребень антициклона с запада. День пройдет без осадков с переменной облачностью. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

После ночных заморозков воздушные массы могут неплохо прогреться, отметил синоптик. Температура воздуха составит +8...+10 градусов. В области будет от +6 до +11 градусов. Порывы западного ветра — 3-8 м/с.

Атмосферное давление будет расти и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

Добавлю, что минимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге составила -0,5°, а по области понижалась до -6,1° (Волосово). Михаил Леус.

В четверг ожидаются дожди.

Фото: Piter.tv