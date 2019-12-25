  1. Главная
Синоптик Колесов: с 28 декабря в Петербурге начнется похолодание
Сегодня, 9:24
Синоптик Колесов: с 28 декабря в Петербурге начнется похолодание

Ближе к празднику температура составит -5…-10 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что в канун Нового года город войдет с зимней погодой, со снегом и без ветра. Похолодание начнется с 28 декабря, ближе к празднику температура составит -5…-10 градусов. 

Снегом не засыплет, но он будет довольно часто. Даже в Новый год есть перспективы, что снег будет идти. Хотя город большой и в разных районах может быть по-разному. Так что красивый новогодний вид в этом году можно начинать прогнозировать. 

Александр Колесов, синоптик 

А 26 декабря останется оттепель, столбики термометров покажут 0…+2 градуса. В субботу, 27 декабря, пройдет мокрый снег. 

Фото: Piter.TV 

